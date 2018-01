Palju õnne! Hiljuti vanaemaks saanud Airi Vipulkumar ootab viiendat last

Möödunud aasta viimane kuu tõi rõõmsa sündmuse lauljatar Airi Vipulkumar Kansari perre - tema vanim poeg 21-aastane Oliver sai isaks ja 40-aastane naine vanaemaks.

Ajakirjas Naisteleht teatab lauljanna, et beebiuudised siinkohal ei lõpe - naine on viienda lapse ootel.

Airil on eelmistest kooseludest kaks poega, 21-aastane Oliver, kes on sündinud lauljanna esimesest abielust Alar Ojametsaga ja gümnaasiumis õppiv Silver, kes elab koos Airiga.