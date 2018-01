Valvefeminist Barbi Pilvre eelistab joodikuid ja psühhopaate igavatele inimestele

Feminist on Tiit Ojasoo lavastuse keelamisega seoses suures mures, sest leiab, et igavad ja tavalised inimesed ei suuda midagi enneolematut luua. Barbi Pilvre on oma elus kahjuks väga vähe näinud harmoonilisi ja terveid inimesi, kes teevad midagi loovat ilma meelemürkide või hullushoogudeta. «Kunstitegelaste hulgas on väga palju ebastabiilseid, halbu, vastikuid, depressiivseid joodikuid ja psühhopaate,» kirjeldas Pilvre teda ümbritsevat masendavat tegelikkust Õhutlehele.