Põhja-Korea diplomaatilisse delegatsiooni kuulub surnuks peetud popstaar

Lõuna-Korea ja Austraalia meedia teatel on tegemist naisega, kes kuulujuttude kohaselt väidetava pornovideo tegemises süüdi mõisteti ja hukati, kuid nüüd ilmnes, et ta on elus.

FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost Kaader pornovideost, millel on väidetavalt Hyon Song-wol

Lauljanna kuulub delegatsiooni, mis peab kahe Korea piiril asuvas Panmunjomi eritsoonis läbirääkimisi Lõuna-Korea esindajatega Pyeongchangis veebruaris toimuva taliolümpiamängude kultuuriprogrammi suhtes.

FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX Hyon Song-wol (paremal kolmas)

Hyoni tuntakse Põhja-Korea menuka naistebändi Moranbong juhina, olles samas ka liidri Kim Jong-uni lemmiklaulja. Väidetavalt on see naine üks väheseid Kimide suguvõsa väliseid naisi, kes on Põhja-Koreas kõrgel positsioonil. Möödunud oktoobris nimetas riigijuht lauljanna koos oma õe Kim Yo-jongiga töölispartei juhtivliikmeks.

FOTO: Kuvatõmmis/Youtube Hyon Song-wol

Kim Jong-uni käsul 2012. aastal kokku pandud naistebänd Moranbong teeb lääne stiilis muusikat, nad esitavad ka populaarseid laule muusikalidest ja filmidest, kuid nende repeartuaaris on samuti patriootlikke palasid.

Lõuna-Korea meedia teatas aastaid tagasi, et Hyon oli Kimi endine kallim, kelle diktaator lasi pornofilmis mängimise tõttu hukata. Põhja-Korea eitas lauljanna amoraalset käitumist ja hukkamist, need jutud olevat lääne väljamõeldis.

FOTO: STR/AFP/Scanpix Kim Jong-un

Hyon on koos Põhja-Korea kultuuriministriga pannud kokku plaani, millised on olümpiamängudel põhjakorealaste etteasted. Põhja-Korea saadab lõunasse oma kaunitaride «armee», kelle seas on nii lauljannad kui tantsutüdrukud. Lõuna-Korea andmetel on tegemist naistega, kes on ajupestud, et nad Lõuna-Koreasse ei põgeneks.

FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix Hyon Song-wol (taga)

Lõunkorealaste sõnul nad loodavad, et Moranbongi lauljad ja teised põhjakorealannad ei kanna laval olles sõjaväevormi, sest see ei sobi taliolümpiamängude meeleoluga, tekitades pigem hirmu.

Kim Jong-un on jätkanud lääne, eriti USA ähvardamist raketikatsetuste ja tuumasõjaga. Samuti jätkub Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi vaheline verbaalne vägikaikavedu.

XXIII taliolümpiamängud toimuvad 9. - 25. veebruarini 2018 Lõuna-Koreas Pyeongchangis.