Politsei hinnangul puuduvad Dolores O'Riordani surmas kahtlased asjaolud

Politseiraport O'Riordani surma osas on valmis ning antakse üle surmajuhtumite ametlikule uurijale.

Iiri ansambli The Cranberries laulja, kes oli Londonis lühikesel salvestussessioonil suri esmaspäeval Londonis, olles kõigest 46-aastane. Naine suri Londoni Hiltoni hotellis.



O’Riordan, kes alustas laulmisega juba viieaastasena, ei varjanud, et teda kasutati lapsena seksuaalselt ära, tal oli vaimse tervise probleeme, depressioon ja bipolaarne häire ning ta üritas mitmel korral endalt elu võtta, teatab msn.com