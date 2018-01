Taani allveelaevnikule Peter Madsenile esitati süüdistus ajakirjanik Kim Walli mõrvas

Aftonbladeti teatel sõnas prokurör Jakob Buch-Jepsen, et 46-aastast Madsenit süüdistatakse mõrvas, vabaduse võtmises ja seksuaalkuriteos.

Madsen on olnud politseiuurimise all alates möödunud aasta augustist, kui teda hakati kahtlustama ta allveelaeva pardal olnud vabakutselise ajakirjaniku, 30-aastase Kim Walli tapmises.

Madsen ei ole tapmist omaks võtnud, tema sõnul leidis allveelaevas aset õnnetus, mille tõttu Wall hukkus. Naisele olevat raske metallist luuk pähe kukkunud. Ta võttis omaks, et tükeldas surnukeha ja viskas kehaosad Kopenhaageni lähedal merre, see oli tema silmis merre matmine.

Madsen on uurimise ajal mitmel korral oma lugu muutnud, tekitades sellega kahtlusi juurde.

Uurimisdokumentide kohaselt läks Wall Madseni miniallveelaevale UC3 Nautilus 10. augustil 2017, et teha leiutajaga persoonilugu.

Üks viimaseid fotosid, millel on Kim Walli näha elusana. Pildil paremal

Madsen uputas oma allveelaeva, et mõrva jälgi peita, kuid laev leiti ja see toodi pinnale. Uurimine näitas, et seal võis mõrv aset leida.