The Cranberries aegumatud lood, mida teab unepealt iga eestlane

The Cranberries asutati aastal 1989 Limerickis. Bändi algsesse koosseisu kuulusid Niall Quinn, kes hiljem asendati Dolores O'Riordaniga, kitarrist Noel Hogan, bassimängija Mike Hogan ja trummar Fergal Lawler.

Alternatiivse rokkbändi helikeeles leidus koht ka indie,- pungi- ja folkelementidel.

Rahvusvahelise kuulsuse saavutas bändi 90-ndate alguses albumiga «Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?», mida müüdi maailmas kokku üle 40 miljoni.