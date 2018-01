Lauljanna Dolores O’Riordani keeruline elu: seksuaalne ärakasutamine, narko- ja alkoprobleemid ning enesetapukatsed

O’Riordan, kes alustas laulmisega juba viieaastasena, ei varjanud, et teda kasutati lapsena seksuaalselt ära, tal oli vaimse tervise probleeme, depressioon ja bipolaarne häire ning ta üritas mitmel korral endalt elu võtta, teatab msn.com.

O’Riordan avalikustas LIFE Magazine’ile 2013. aastal antud intervjuus, et ta oli vaid kaheksa-aastane kui sugulane teda seksuaalselt ära kasutama hakkas.

«Tunnen, et isa jälgib mind ka teispoolsusest. Ta üritab minuga kontakti luua ja mind kaitsta,» sõnas staar möödunud aastal.

Pärast seda intsidenti teatas staari ema Eileen O’ Riordan, et ta tütar on psühhiaatrite hoole all.