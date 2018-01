Järjekordne kaotus: ERRi ridadest lahkus pikaaegne teletöötaja Ulvi Pihel

Pikaaegne teletöötaja ja ETV elusaadete vanemtoimetaja Ulvi Pihel on lõpetanud Tallinna 7. Keskkooli ja 1985. Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna. Tema kursusekaaslasteks on olnud Vahur Kersna ja Ivar Vigla. Juba 15-aastasena alustas Ulvi teletööd, oli saate «Kodulinn» saatejuht ja läbis Eesti Televisioonis kõik ametid administraatorist toimetajani.

Pihel on toimetanud aastatel 1985 kuni 1997 ETVs menukaid saatesarju «Noortestuudio pärastlõuna», «Teateid tegelikkusest», «2 takti ette», «Hommikutelevisioon» ja Eurovisiooni lauluvõistluse eelvoore. Elamussaadete vanemtoimetajana on ta vaatajate ette toonud mitmed armastatud saated, sealhulgas heategevussaate «Jõulutunnel.»

Enda kogemusest ERRi töötajana on hiljuti rääkinud 20 aastat «Aktuaalse Kaamera» uudistetoimetuses töötanud Monika Tamla, kes tunnistas et tema jaoks on Eesti Rahvusringhäälingu seinte vahel toimuv paras müsteerium. Kuigi inimestest piltlikult öeldes ülesõitmine ei ole Monika jaoks üllatus, on telemajas toimuv olnud naise jaoks suur šokk.