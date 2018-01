Tegemist on luksusliku neljarattalisega, mille Kivisaar vahetas möödunud kevadel BMW X6 vastu välja.

Elu24 toimetusele laekus anonüümselt allikalt kiri küsimusega, kas härra raadiohäälele on tekitatud eraldi parkimiskoht Ülemiste parklas?

Alari oli oma hiiglasliku Jaguari kenasti ohutussaarele parkinud. Raadiomees ise selgitas hommikul eetris olles, et kuna Ülemiste parkla on kogu aeg kinni ja laps oli pärast trenni higine, siis pidi mees asjale loominguliselt lähenema.



Kas suured autod tähendavad automaatselt ka liikluseeskirjade rikkumist, on iseasi...