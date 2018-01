Duran Duran, Ronan Keating ja teised jätavad lahkunud solistiga hüvasti

Paljud fännid on läbi sotsiaalmeedia naise ootamatu surma puhul enda kaastundeavaldused edasi andnud.

Fännide seas on ka mitmeid tuntud nimesid, kes naisega hüvasti jätsid. «See kaotus on kohutavalt valus. Ma olen šokis. Maailm kaotas uskumatu talendi ja suurepärase inimese. Minu palved on tema pere ja lähedastega,» ütles Ronan Keating, Iiri laulja ja endise poistebändi Boyzone liige.

FOTO: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS Iiri laulja Ronan Keating.

Teise Iiri poistebändi Westlife endine liige Brian McFadden avaldas samuti kaastunnet: «Ma ei suuda uskuda, et Dolores O'Riordan on surnud. Ma olen šokis. Uskumatu laulja ja hämmastav naine. Mul oli au koos temaga mõned aastad tagasi paavst Johannes Paulus II-le laulda.»

Duran Duran: «Me oleme murtud kuuldes uudist Dolores O'Riordani lahkumisest. Meie parimad soovid lähevad sellel raskel ajal tema perekonnale.»

Liz Phair: «Ma tunnen end tema pere ja fännide osas laastatult. Dolores O'Riordanil oli niivõrd võrratu hääl, nii erinev ja ajastut iseloomustav. Ta oleks kindlasti jätkanud olemast haruldane kingitus muusikale veel kõrge eani.»

Josh Groban: «Ma olen alati jumaldanud tema häält ja laule.»

Hozier: «Kui ma esimest korda kuulsin Dolores O'Riordani häält, siis oli see lausa uskumatu. See pani mind kahtlema, missugusena võib hääl rokk-muusika kontekstis kõlada. Ma ei olnud mitte kunagi kedagi enda instrumenti niimoodi kasutamas kuulnud. Šokeeritud ja kurb kuuldes tema lahkumisest, minu mõtted on tema perekonnaga.»

James Corden: «Ma kohtasin Dolores O'Riordani ühe korra siis kui ma olin 15. Ta oli lahke ja armas, ma sain tema autogrammi enda rongipiletile ja see tegi mind üliõnnelikuks. Tal oli kõige hämmastavam hääl ja olek. Nii kurb tema lahkumise kohta kuuldes.»

Michelle Branch: «Nii kurb kuuldes Dolores O'Riordani surmast. Ma mäletan, kuidas ma väikese tüdrukuna esmakordselt The Cranberriesit kuulsin ja tahtsin olla just nagu tema.»

Iiri vabariigi president Michael D. Higgins: «Ma kuulsin suure kurbusega muusiku, laulja ja laulukirjutaja Dolores O'Riordani surmast. Doloresil ja The Cranberries'il oli tohutu mõju rokk ja poppmuusikale nii Iirimaal kui rahvusvaheliselt. Kõigile neile, kes kuulavad ja toetavad Iiri muusikat, Iiri muusikuid ning esinejaid, see on nendele suureks kaotuseks.»

Fännid:

«Tema hääl jääb alatiseks minu südamesse ja mäletan teda armastusega; tema muusikasõnad on osa minu muusikalisest teekonnast ... puhka rahus.»

«Mu süda on murtud; sa oled nüüd vaba lendamaks, vaba laululind. Palju armastust ja tänud, The Cranberries.»

FOTO: Promo The Cranberries

«Lahkunud liiga vara. Puhka rahus, üks meie ajastu suurimaid muusikalisi inspiratsioone, Dolores O'Riordan. Tänan sind.»

«Täna, et olid niivõrd suurepärane The Cranberries laulja, suurepärane inspiratsioon tervele generatsioonile. Me jätame igaveseks enda südametes, hinges ja peades meelde sinu unikaalse hääle.»

«Puhka rahus, Dolores O'Riordan, The Cranberriest, üks minu lemmikbände üles kasvades. Läinud liiga vara.»

«Puhka rahus, Dolores O'Riordan. Tänan sind kõige eest, mis sa meile andsid.»

«Issand jumal. Minu kaastunne läheb teda perele ja lähedastele.»

«Ma arvan, et ma olen tema laulu «Linger» kuulnud oma tuhat korda. See on igas playlistis, mida ma teen. Olen sulle igavesti tänulik, Dolores.»

«Puhka rahus, Dolores. Armastan sind nii väga. Ma ei suuda nutmist jätta.»

«Mu süda on murtud. Sinu hääle tähendab mulle nii palju. Jään igaveseks sind meenutama.»

«Puhka rahus. Me ei unusta kunagi «Zombiet».»