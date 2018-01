Suri bändi The Cranberries​ laulja

90ndate rokkbändi The Cranberries solist Dolores O'Riordan suri täna 46-aastaselt väidetavalt haiguse tõttu. O'Riordani mänedžer ei soovinud surma asjaolusid meediale täpsustada. Dolores O’Rioridan oli just Londonis oma uue bändiga D.A.R.K muusikat lindistamas ja kõik tundus olevat normaalne. Rokkstaar leiti aga täna hommikul surnuna Park Lane'i hotellist.

Veel 20. detsembril postitas laulja oma Facebooki kontole sõnumi, et tunneb end hästi ja on süvenenud uute muusikapalade loomisesse ja muuseas mõtleb tõsiselt tuuritamise peale. Loomejõudu ja elurõõmu näis andekal lauljalt küllaga olevat.

Iirimaalt pärit O’Rioridan liitus bändiga The Cranberris aastal 1990. Naise vapustav hääleulatus ja lahedad soengumoed lõid lained kogu maailmas: MTV oli nende päralt. The Cranberries oli üks suurimaid nimesid toonases Iiri popmuusikas. Bändi kuulsamaid hitid on tänaseks unustamatud Zombie ja Linger. Ansambli edu jätkus veel kahekümneks aastaks.