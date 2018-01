Riietefirmat süüdistatakse beebide seksobjektideks muutmises

Mikrominipüksid on lühikesed ja kitsad teksad, mis on mõeldud ära katmaks vaid naiste tagumiku ja puusa piirkonna.

23-aastane naine märkas neid pükse kui ta läks Bristolis, Inglismaal ühte poodi sõbranna lapsele midagi ostma. Kui ta neid teksaseid riiulil nägi, siis ei suutnud ta uskuda, et selline asi võimalik on.

«Ma lihtsalt seisatasin ja mõtlesin, et see ei saa tõsi olla - need väikesed teksased muudavad beebid tahtlikult seksobjektideks ja see on rõve. Uudistes räägitakse niigi, kuidas lapsi ja väikeseid tüdrukuid seksuaalselt ahistatakse, ning beebide seksobjektideks muutmine teeb olukorra veel hullemaks,» sõnas anonüümseks jääda sooviv naine «Bristol Postile».

FOTO: swns.com Sildil on selgelt näha, et püksid on mõeldud kuni kolmekuulistele lastele.

Naine tegi pükstest pildi ja postitas selle SnapChati, mille järel paljud inimesed jagasid naise pahameelt.

«Ma nägin, kuidas üks teine naine ka neid pükste vaatas ja ma sain aru, et ka tema tunneb nende osas vastiksut,» ütles püksid avastanud ostleja.

Kuigi naine ei ole Primarki osas veel ametlikku kaebust esitanud, siis plaanib ta seda varsti teha.

Aga ometi ei ole kõik nõus väitega, et need püksid muudavad beebid seksobjektideks.

Emma Moorhouse kirjutas Twitteris: «See naine, kes arvab, et Primarki teksad muudavad beebid seksobjektideks, peab lõpetama arvamise, et beebid on seksikad. Lastes lastel enda süütus säilitada tähendab, et neil tuleb lasta kanda riideid ilma nendele hinnangut andmata. Kas lapsed, kes suviti pargis mähkmete väel ringi jooksevad, kas nemad on ka muudetud seksobjektideks?»