Austraalia arstid lükkasid uudise «Kodus ja võõrsil» näitlejanna surmast ümber

Sydney St. George’i haigla arstid teatasid nüüd, et Falkholt ei vajanud enam hingamisaparaati, ta suudab iseseisvalt hingata, kuid ta seisund on pärast ajuoperatsiooni ikka raske, kirjutab abc.net.au.

«Jessica Falkholt on elus, võiks öelda, et ta on hakanud tasapisi paranema, kuid see võtab kaua aega. Igatahes on organism juba tugevam ja me tõime ta koomast välja,» teatasid arstid.