Briti poliitiku armuke: Meghan Markle solgib kuningliku perekonna vereliini

Boltoni modellist armuke Jo Marney on põhjustanud enda kaasale tõeliselt kohutava olukorra, kui naise rassistlike kommentaaride avalikuks tulemise järel nõutakse mehe tagasiastumist erakonna tippjuhi kohalt. 54-aastane Bolton on niigi kriitikarahe all, kui jättis enda naise 25-aastase Marney pärast maha.

Briti väljaanne «The Mail on Sunday» avaldas Marney šokeerivad väljaütlemised, kus naine sõnas, et prints Harry must ameeriklasest kihlatu solgib enda seemnega kuningliku perekonna verd ning sillutab teed musta kuninga poole.

Marney ütles ka, et ta ei magaks kunagi neegritega, kuna nad on koledad.

25-aastane modell kirjeldas Markle'it, kelle ema on mustanahaline ja isa valge, kui kaltsakat ning soolise võrdõiguslikkuse lipakat, kelle jaoks on rass kinnisidee ning kes on rumal väike alamklassi kodanik.

Marney kirjeldas vähemusrahvusi kui kedagi, kes järjest enam ja enam pressivad end tipu suunas. «Varsti on meil moslemist peaminister. Ja mustanahaline kuningas,» kirjutas ta. Peale selle täpsustas naine, et riigis on immigratsiooni probleem ning et tegu on Suurbritannia ja mitte Aafrikaga.

Kui tema sõbranna, kellega naine vestlust pidas, süüdistas naist rassismis, vastas Marney: «Kui ma ei taha, et teised rassid ja kultuurid segunevad minu omaga, ei tähenda veel, et ma nende rassi vihkan. See lihtsalt tähendab, et ma ei taha, et nad seguneksid minu kultuuriga.»

Marney on sama erakonna liige nagu tema kallim Bolton, ja kui erakond sai naise rassistlikest väljaütlemistest teada, peatati kohe tema liikmestaatus. Erakonna juhtkond koguneb neljapäeval, mil otsustatakse ka Boltoni enda kui liikme jätkamise üle.