Catherine Deneuve palus vabandust, kuid rõhutas, et #Metoo liikumisega on kaasnenud pööblimentaliteet

Kirjale allakirjutanute seas oli ka 74-aastane näitlejanna Catherine Deneuve, kelle arvates on ahistamisvastasus muutunud nõiajahiks, teatab msn.com.

«Tegemist on uuspuritanismiga, kus mehi jahitakse nagu nõidu. Mõistan sellise meestevastasuse hukka, sest meestel on õigus flirtida. Iga naine teab, kust tema jaoks piir läheb,» sõnas Deneuve meediale.

Möödunud pühapäeval avaldas väljaanne Liberation Deneuve’i kolumni, milles staar palus vabandust ja teatas, et ta sõnu tõlgendati valesti. Samas tuletas ta minevikku meelde.

«Olin üks neist, kes allkirjastas 343 manifesti. Olin teinud aborti ja tunnistasin seda avalikult. 1971. aastal, kui see manifest avaldati, võis meid, allakirjutanuid oodata ees kriminaalkaristus ja vangla. Tegemist oli kirjaga, millega prantslannad nõudsid abordiõigust ja selle koostas tuntud feminist Simone de Beauvoir,» teatas Deneuve.

Staari sõnul on ta vaba naine, langetab oma valikud ise ega kurda nende üle.

«Pöördun kõigi poole, kes tundsid end meie #Metoo liikumist kritiseerivast kirjast solvatuna. Palun kõigilt, keda see puudutas, vabandust, kuid ma jään oma seisukoha juurde, mis puudutab meestele korraldatud nõiajahti,» teatas näitlejanna.

Ta teatas veel, et filmitööstuse õhkkond on alati olnud ahistamist soosiv, kuid sellisel kujul nagu viimasel aastakümnel, ei ole seda varem olnud.

«Mõistan, et ahistada ei tohi kedagi ja ahistamisohvreid on palju. Ahistamisvastane #Metoo liikumine ei ole siiski probleemivaba, sest sellega kaasneb tsensuur, pööblimentaliteet ja verbaalne lintšimine. Me ei saa enam tõendada juhtumeid, mis leidsid aset aastakümneid tagasi, kuid ikkagi tahetakse süüdlasteks peetavad oksa tõmmata,» teatas Deneuve.