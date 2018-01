Filmist «Üksinda kodus» tuntuks saanud komöödiatäht Rob Schneider tuleb Eestisse!

Rob jõudis avalikkuse ette läbi NBC saate «Saturday Night Live». Viimase 20 aasta jooksul on Rob naerutanud miljoneid inimesi paljudes komöödiates: «Grown Ups», «You Don’t Mess With The Zohan», «Big Daddy», «The Waterboy», «The Hot Chick» ja «The Animal». Loomulikult ei saa unustada filmi «Deuce Bigalow: Male Gigolo», mis oli 2000. aastatel USAs teine müüduim DVD. Andekat koomikut võis näha ka filmis «Home Alone 2».