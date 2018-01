Silmipimestav ilu: Uku Suviste beebiootel ekspruut jagab metsikuid fotosid

Sandra Daškova nimi jõudis avalikkuse ette 2013. aastal. Kaks aastat hiljem, 2015. aasta sügisel kinnitas kaunitar, et tema suhe lauljaga on läbi.

Sandra on nüüd koos ärimehe ja ettevõtja Roone Roostiga, kes on teada kui 2011. aastal raamaturiiuleid vallutanud menuraamatu «Mis sul viga on» autor.

«See raamat on kontsentraat – lahustamata ülbus ja julgus saata pool elu kuradile. See raamat on austusavaldus vabamõtlejatele, kes julgevad suud lahti teha. See raamat on ülistus enda elu peremeheks olemisele ja nendele vähestele, kes ei taha mitte paati kõigutada, vaid seda kõige täiega õhku lasta. See raamat on sinule, kui sa tahad toita seda väikest põlevate silmadega anarhisti, kes sinu hinge alumisel korrusel salaja elab. See raamat on sinule, sest meie silmad on tapeeti täis,» on Roost enda loomingut kirjeldanud.