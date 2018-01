Laura Kõrgemäed ei ole endiselt üle kuulatud

Ulatuslik kupeldamisskandaal sai alguse, kui paljud väidetavad ohvrid meedia poole pöördusid ja oma kogemusi jagasid. Varjatud näo ja nimega isikud väitsid, et endine miss ja avalikus elus glamuuritarina figureeriv Laura Kõrgemäe proovis neid kupeldada jõukate ärimeestega raha eest seksima.



Kolm kuud pärast skandaali puhkemist annab prokuratuur teada, et murrangulisi muutusi uurimises ei ole. «Kriminaalasi on uurimises, kahtlustatavana ei ole kedagi üle kuulatud,» avaldab Põhja Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kristina Kostina.