Beebitüdruku ootel Helen Kõpp: ilusatel naistel sünnivad tütred

Helen Kõpp jutustab fännidele: «Kõik rasedad ja väikeste lastega naised on ilusad. Samuti on ilusad kõik teised naised.»

Ta jätkab oma instastories: «Ükskord üks ajakirjanik küsis minult, et mis ma arvan, kas mul sünnib poiss või tüdruk. Ja siis ma lugesin sellist artiklit, kus oli selliselt kirjas, et ilusamatel naistel on suurem tõenäosus tütar saada. Tooaeg, kui artikkel ilmus, kümmekond aastat tagasi, siis ma olin veendunud, et minu esimene laps on tütar,» annab Helen enesekindlalt teada.