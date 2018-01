Armastuse kunsti koolitaja Epp Kärsin on lühikese aja jooksul avanud paljude eestlaste silmi, andes neile näpunäiteid ja teadmisi seksuaalsuse võlukunstist. «Sageli on pikaajalised suhted kaotanud oma sära, ollakse füüsiliselt üksteisest eemaldunud ega osata leida teed, kuidas taastada aktiivset suguelu. Lingamimassaaž annab võimaluse samm-sammult saada oma partneriga lähedasemaks ja sulanduda intiimsusesse, taastades suhte uuel ja paremal moel, nii nagu ei kunagi varem,» on Epp kirjutanud enda koolitusettevõtte kodulehel. Alati ei ole aga «süüdi» naise vähesed oskused mehe rahuldamisel.



Psühhiaatriaprofessor Gail Saltzi sõnul on väga levinud, et naine ei saa seksi ajal orgasmi. Ka uuringud on tõestanud, et kui meestele piisab orgasmi saamiseks vahekorrast, siis naised vajavad erinevaid seksuaalseid tegevusi, et orgasmi kogeda.

Et voodielu elavneks ja ka naised õnnelikud oleksid, soovitab Epp meestel arendada enda oskusi. «On vaja teha käsitööd!»