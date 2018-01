Mitu korda on Trump oma kolme abikaasat petnud?

Newsweeki teatel ei olnud see esimene kord, mil Trump abikaasat pettis, vaid ta on petnud kõiki oma kolme abikaasat üsna mitu korda.

Donald Trump ja ta esimene naine, Tšehhi päritolu Ivana Trump olid abielus 1977 – 1992. See suhe oli USA tabloidide üheks põhiteemaks, kuna kinnisvaraärimehest Trumpil oli väidetavalt palju kõrvalsuhteid. Üks neist oli Marla Maplesiga, kes olevat läinud lõpuks Ivanale külla ja öelnud, et tema on ta mehe armuke.