Jim Carrey arvas, et pärast ballistilise raketiohu teadet oli tal kümme minutit elada

Möödunud laupäeval pärast kella kaheksat ehmusid Hawaii elanikud ja turistid meediateate peale: «Ohuolukorra hoiatus. Hawaiid ohustab ballistiline rakett, otsi kohe varjend. See ei ole treening.»,» teatab msn.com.

FOTO: Twitter.com Häireteade sotsiaalmeedias

Hawaiil elati järgnevad 38 minutit suure pinge all, kuid siis tuli uus sõnum, milles öeldi, et tegemist oli eksitusega ja inimelud ohus ei ole.

FOTO: Twitter.com Twitteris teatati, et tegemist oli valehäirega

Carrey teatas hiljem sotsiaalmeedias, et ta valmistus hukkumiseks.

FOTO: Christopher Polk/AFP/Scanpix Jim Carrey

«Ärkasin Hawaiil ja arvasin, et mul on jäänud elada vaid kümme minutit. Õnneks oli tegemist valehäirega, kuid see mõjus ikkagi psüühikale. Kui me lubame ühemehe Gomorral ja ta vabariiklikul parteil jätkata samal viisil, siis pruugi lõpp enam kaugel olla,» teatas Carrey sotsiaalmeedias viitega president Donald Trumpile.

Sajad tsiviilisikud suundusid varjendite suunas, kaasa arvatud paljud staarid, kes sel ajal Hawaiil olid.

Havaii meedia teatel lahkusid paljud inimesed pärast intsidenti saarelt, kuna kardavad seal olla.

«Olime Hawaiil hotellis, kui anti hoiatus ja me pidime keldrisse minema. Olime tegelikult positiivselt meelestatud, me ei kartnud. Rohkem kui 30 minutit hiljem öeldi, et tegemist oli valehäirega. See oli väga ehmatav, kuid kõik lahenes,» sõnasid staarid.

FOTO: Kuvatõmmis/Youtube Hawaiil teatati hiljem, et ballistilise raketi ohtu ei ole.

Veel mitu staari avaldas sotsiaalmeedias, et ehmatas ohuolukorra teate peale ega saanud aru, kuhu peab minema.

USA tele- ja raadiokanalid teatasid laupäeva hommikul, et USA Vaikse ookeani laevastik edastas ohuteate Hawaii kohta. Teates oli, et ballistiline rakett võib tabada kas Hawaii saart või saare lähedast merd minutite jooksul ning et tegemist ei ole treeninguga.

Tekst jätkus: «Kui oled siseruumides, siis jää sinna. Kui oled väljas, siis mine kohe keldrisse või varjendisse. Kui oled autos, siis peata auto ja otsi varju. Anname teada, kui oht on möödas. Kordame, et tegemist ei ole harjutusega.»

Hawaiilased võtsid ohuteadet tõsiselt eelkõige Põhja-Korea ohu tõttu.

Nii nagu Carrey, süüdistavad veel paljud ameeriklased president Trumpi agressiivseid tviite, mille tõttu Põhja-Korea liider Kim Jong-un võib tõesti USAd rünnata.

Kim Jong-un on juba mitu aastat ähvardanud läänt, eelkõige USAd ja Lõuna-Koread tuumarünnakute ja raketikatsetustega.

FOTO: AFP/Scanpix Kim Jong-un.