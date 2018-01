«Olen eneseotsingul,» kirjutab Piret, kes sai tuntuks menulavastuses «Võidab see, kellel on kõige hullem mees.» Tegemist oli looga, mis sai üles kirjutatud Pireti ja tema lavapartneri Katariina Tamme kogemuste põhjal.



Piret Krumm lõpetas EMTA lavakunstikooli 2012. aastal Elmo Nüganeni käe all ning asus samal aastal tööle Eesti Draamateatrisse. Möödunud suvel teatas naine, et lahkub teatrist ning jätkab vabakutselisena.