Michelle Williamsi teatel annab Mark Wahlberg lisavõetete tasu seksuaalse ahistamise vastasele liikumisele

Möödunud nädalal teatasid mitmed väljaanded, et 46-aastane Mark Wahlberg sai lisavõtete eest 1,5 miljonit dollarit, samas 37-aastane Michelle Williams vaid 1000 dollarit, teatatb The Guardian.

Williams avalikustas, et meedial ei ole põhjust Wahlbergi kritiseerida, kuna ta kaasstaar annab lisatasu, mida on 1,5 miljonit dollarit, ahistamisvastasele Time’s Up liikumisele.

Wahlberg kinnitas möödunud laupäeval, et ta annab lisavõtete raha heategevuseks, tehes seda solidaarsusest Williamsiga.

Scott sõnas pärast lisavõtteid, et kõik näitlejad tegid need võtted tasuta, kuid siis ilmnes, et Wahlberg sai lisatasu, kuna tema algses lepingus ei olnud lisavõtete punkti sees. Samas oli see punkt Williamsi lepingus.

Wahlbergi ümber lahvatas skandaal, millega seoses kommenteeriti, et Hollywoodi meesnäitlejad teenivad ikka rohkem kui naisnäitlejad ning palgalõhe ei ole kuhugi kadunud.

Wahlbergi ja Williamsi mitmed kolleegid kirjutasid sotsiaalmeedias, et meeste šovinism jätkub ka 21. sajandil.

Mitmed režissöörid, kaasa arvatud Ridley Scott, loobusid Spaceyst, kuna näitleja Anthony Rapp ja veel mitmed teised süüdistasid Spaceyt aastatetaguses seksuaalses ahistamises. Spacey vastas, et ta ei mäleta, mis juhtus üle 30 aasta tagasi, kuid kui ta kedagi on solvanud, siis ta vabandab.

Majandusväljaande Forbes andmetel teenis Wahlberg 2017. aastal Hollywoodi meesnäitlejatest kõige rohkem. Williams on aga üks neist näitlejannadest, kes käivitas liikumise Time’ s Up, mille abil võidetakse seksuaalse ahistamise vastu filmitööstuses.

Williamsi sõnul astus Wahlberg õige sammu, kui annetas oma lisatulu seksuaalse ahistamise vastasele liikumisele ja talendiagentuurile William Morris Endeavour (WME).

Esindaja teatel annab Wahlberg Time’ s Up liikumisele veel 500 000 dollarit.

«Time’s Up ei ole ainult mina, vaid kõik minu kolleegid, kes seda liikumist toetavad. Nii naised kui mehed, kes samuti on valmis aitama. Minu nägemuses on maailm, kus ollakse võrdsed, keegi ei pea midagi ohvriks tooma ja kõik panustavad võrdselt. Toetame kõiki, kes on varem ahistamise ohvriks langenud,» lausus Williams.

«All the Money in the World» põhineb tõsielulisel juhtumil. Briti-USA miljardäri Jean Paul Getty lapselaps John Paul Getty röövitakse Roomas ja tema eest nõutakse 17 miljonit dollarit. Pere maksis 16-aastase poisi eest lõpuks pärast röövijatega peetud läbirääkimisi 2,2 miljonit dollarit.

FOTO: CAP/FB/Supplied by Capital Pictures/Scanpix Kaader filmist «All the Money in the World». Pildil miljardär Jean Paul Getty rollis Christopher Plummer, ta poja rollis Andrew Buchan, ta minia rollis Michelle Williams ja lapselapse rollis Charlie Shotwell