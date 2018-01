Inga Lunge avaldas tütrest imearmsa foto

A post shared by Inga Lunge (@ingalunge) on Jan 14, 2018 at 8:21am PST

Inga on aasta tagasi antud intervjuus Õhtulehele lausunud, et oma lastele (Lungede peres kasvab ka 13-aastane poeg Rasmus - toim.) peab olulisimaks välja näidata lähedust ja hellitamist – alati tuleb kallistada, kui kodust ära minnakse. «Lapsi tuleb hellitada ja kallistada kogu aeg. Ei ole võimalik neid sellega ära hellitada või rikkuda. Ma tahan, et nad pidevalt tunneksid, et nad on meile väga olulised ja tähtsad,» on 36-aastane näitlejanna lausunud.