Raamat: Emmanuel Macron kirjutas nooremana erootilise romaani

Romaani aluseks olid Põhja-Prantsusmaal Amiens’is keskkoolis käinud Marconi tunded oma õpetaja Brigitte Trogneux’ vastu, kellest sai aastaid hiljem tema abikaasa, edastab The Gaurdian.

Emmanuel ja Brigitte Macron | FOTO: JACQUES BRINON/AP/Scanpix

Macroni pilk jäi juba 15-aastasena temast 24 aastat vanemal õpetajal pidama, poisi vanemad keelasid selle suhte ära, kuid Macron ei jätnud jonni. Nad said lõpuks abielluda 2007. aastal.

Macroni lähikonna teatel üritas noormees selle romaani kaudu oma tundeid avaldada ja fantaseerida, milline oleks erootika ja seks õpetajaga.

«Tegemist on üsna julge kirjutisega, nimed on selles loomulikult ära muudetud. Marcon pidi leidma väljapääsu tundeid näidata ja ta leidis selle romaanis,» teatas allikas.

Prantsuse presidendi pressiesindaja ei ole esileedi elust rääkiva uue raamatu sisu ega Macroni varasemat väidetavat kirjutist kommenteerinud.

Prantsuse meedia arvates võib erootilise romaani esiletulek mõnevõrra mõjutada avalikkuse suhtumist Macroni, sest president on mitmel korral lubanud, et puhastab riigi poliitilise maastiku ja taastab presidendiameti väärikuse.

Macron ei ole esimene Prantsuse poliitik, kes erootilise romaaniga katsetanud on.

2011. aastal avaldatud erootilise romaani «Dans l’ ombre» (Varjus) kaasautoriks oli siis Le Havre’i linnapea, praegune peaminister Édouard Philippe.

Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire kirjutas romaani «Le Ministre» (Minister), milles on peategelasest ministri ja ta naise vahelist erootikat ja seksistseene.

Macron on lisaks erootilisele romaanile kirjutanud veel vähemalt kaks seniavaldamata poliitilise sisuga teost. Oma valimiskampaania ajal avaldas ta raamatu «Revolution», milles käsitleb poliitikat ja presidendiametit.

Macron sõnas mõnda aega tagasi väljaandele Le Point antud intervjuus, et ta ei avalikusta oma varasemaid kirjatöid, sest ta ei ole nendega rahul.

Prantsuse kirjanik Philippe Besson küsis samas intervjuus Marconilt, et kas presidendiks saanud Macron kahetseb, et temast ei saanud elukutselist kirjanikku.

Marcon vastas, et ta on alles noor ja tal on elu ees ning ta jõuab ka kirjanikuks hakata.