Kas poiss või tüdruk? Beebiootel Helen Kõpp avaldas lapse soo

Viiendat kuud raseda Helen kirjutas Snapchatis, et beebi sugu on nüüd teada.

«Kui ma olin noor, siis ma nägin kunagi artiklit, et ilusad naised sünnitavad suure tõenäosusega esimesena tütre. Siis ma mõtlesin, et raudselt mul nii juhtub kunagi. Ja juhtuski – tüdruk on,» kuulutas 25-aastane tõsielustaar.

Helen Kõpp teatas lapseootusest detsembri alguses. Lapse isa Kalvi-Kalle Kruusamäe ja Heleni suhe on tänaseks päevaks lõppenud ja 25-aastane tõsielustaar on otsustanud lapse ilmale tuua üksikemana.