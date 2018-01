«Viimased pakkimised enne ärasõitu,» kirjutab Marilyn postituse all ja märgib, et kolitakse perega pooleks aastaks Valenciasse, mis asub Hispaanias.



Näitleja sõnul on ta elukaaslane Janno juba Valencia poole teel. Samal ajal, kui nemad on Rumiga viimaseid asju kokku pakkimas.