Laulja Jana Kask kritiseerib meediat: see on pornogaafia

Jana Kask kirjutab oma sotsiaalmeediapostituses sissejuhatuseks: «Kallid sõbrad, tahaks rääkida paar sõna eesti meediast. Siin on kaks varianti: need kes töötavad selle sees ja need kes vaatavad pealt.»



Ta jätkab: «Kallid vaatajad, kes ei ole kogu selles «pornograafias» süüdi. Lugupeetud esimene variant (suunatud meediale): kui Teil on hirm sellepärast mida me toodame - öelgu seda näkku. Kui Teil on hirm et me teeme teistmoodi - öelgu näkku. Kui Te kardate, et me tuleme ja võtame Teie kohad üle - olge rahulikud, meil ei ole seda vaja.»

Jana sõnul töötab Eesti meedias omamoodi seadus: «Mina - mingisugune «tegija» olen «produtsent» ja elagu kõik artistid, kes minu all on.»

Seejärel tsiteerib muusik oma sõpra: «Üks kord minu hea sõber Ingrid Tähismaa küsis, et mis on ühist kärbse ja ajalehe vahel ning tema õige vastus oli see, et kärbest ning inimest saab tappa ajalehega.»

Veidi segase postituse võtab Jana Kask kokku: «Minu vastus on järgmine: armastage teineteist, tehke elus ainult seda mida te tahate, olge stereotüüpidest vabad ja kuulake head muusikat. Olge vabad. Olge sellised nagu Teid Maailm loonud on.»