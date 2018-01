Rassismi vastased aktivistid korraldasid H&Mi kauplustes mässu

Kiirmoekett H&M pidi rüüstamiste tõttu sulgema mitu kauplust. Klientide mäss rõivakauplustes sai alguse ühest moefotost, millel mustanahaline lapsmodell reklaamis dressipluusi kirjaga «Terve džungli lahedaim ahv».

Meedias kujutatakse sündmust nime all: särgiskandaal. H&Mi kaupluste rünnak oli etteplaneeritud mäss. Mässajad lõhkusid ja laamendasid, muuseas oli kuulda ka tulistamist. Hiljem selgus, et tule avas hoopis politsei, et vihast rahvamassi ohjeldada.

Laamendamine ja mäss H&M kaupluses | FOTO: Richard Sherman

H&M vabandas juba varem oma mõtlematu reklaamikampaania pärast, milles vaid mõnel tootefotol poseeris mustanahaline modell mitmemõttelise sõnumiga kaunistatud dressipluusis. Sama tootesarja teisi riideid reklaamisid valgenahalised lapsed. H&M eemaldas pildi oma kanalitest ja loobus muuseas ka konkreetse riideeseme müügist.

