Uskumatu lugu, kuidas Hugh Jackman enda viimase filmi tehtud sai

Filmitegemise juures on mõned tähtsad osad, mis peavad täidetud olema, et film tehtud saaks. Sul peab olema staar, kelle abil rahastust saada; raha, et film saaks tehtud; ning õnne. Seda ei paistnud «The Greatest Showmani» režissööril Michael Graceyl olevat, sest filmi ideest, kuni valimimiseni, kulus kokku seitse aastat. See aeg oleks veel pikem olnud, kui filmi üks staaridest ja projekti vedajatest Hugh Jackman poleks eiranud arsti soovitusi ning suurte rahabosside ees laulnud.

See ei tundu olevat nii suur asi, eriti kellegi jaoks, kellele on niivõrd suur muusikaline taust nagu Jackmanil.

Hugh Jackman | FOTO: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Aga mis siis täpsemalt juhtus? Kuna filmil on palju osatäitjaid ja kõikidel on enda elu elada, siis oli kõikide nende ühel ajal ühte kohta kokku saamine keeruline. Gracey ütleb, et tal kulus selleks kokku kaheksa kuud. Ja kui näiliselt kõige raskem osa oli möödas, tabas teda vaat et kõige suurem tagasilöök. Jackman, kellel oli enne seda diagnoositud nahavähk, käis arsti juures operatsioonil ning vähk opereeriti tal edukalt nina kaudu välja. Jackman «tõmmati» 80 erineva õmblusega kinni ning näiliselt oli kõik korras. Kuna Austraalia näitleja teab, et nina mängib laulmisel väga suurt rolli, siis küsis ta arstilt, kas on okei, kui ta järgmisel päeval laulab. Sel päeval pidid kõik vajalikud osatäitjad kogunema, kellega siis rahabossidelt filmile rahasust saada. Arst vaatas Jackmani imestunud näoga ja ütles, et ta ei tohi mitte mingil juhul laulda, sest ta võib õmblused lahti tõmmata.

Jackman võttis halva uudise rahulikult vastu ja teatas sellest siis ka lavastajale Graceyle. Gracey mõtles natuke aega ja küsis siis vastu: «Kellele sa sellest rääkinud oled?» Jackman vastas, mitte kellelegi. Gracey keelas seda ka edasipidi teha, sest kui teised osatäitjad oleksid teada saanud, et filmi suurim staar ei saa laulda, siis ei oleks kedagi kohale tulnud. Asi sinnapaika jäetigi.

Järgmisel päeval, kui kõik inimesed oli kohal, seletas Jackman kõikidele ära, mis olukord on: ta ei saa küll laulda, aga ta näitleb kõik osad kaasa, ning tema ees laulab keegi teine. Lisaks kinnitas ta, et võtete ajal laulab tema juba ise. Kõik olid sellega rahul, aga loomulikult oleks eelistatud, et Jackman oleks ka siislaulunud.

Filmi läbimängimine hakkas pihta, kõik täitsid enda rolle nii nagu oli kokku lepitud, aga Jackmani, kes mängis filmis tsirkusepidajat P.T. Barnumi, kibeles ka ise laulma. Laul laulu järel pidi Jackman kõrvalt vaatama, kuidas kõiki neid suurepäraseid laule laulab keegi teine. Ta oleks tahtnud väga laulda, aga ta teadis, et kui ta seda teeb, siis tõmbab ta õmblused ninas lahti. Seega hoidis ta end tagasi.

Seda kuni viimase lauluni «From Now On». Jackman rääkis hiljem, et ta tahtsis alguses laulda vaid ühe rea. Kui see oli lauldud, siis veel teise ka. Ja siis kolmanda, kuni lõpuks laulis ta terve laulu ja korraldas sellega suurepärase elamuse kõikidele saalis viibijatele.

Vaata videost, kuidas režissöör ja Jackman ise seda lugu räägivad. Laulmise osa algab 1:06 juurest.

Kui see lauldud sai tundis Jackman, et tal ninast tilgub midagi. Nagu arst oli hoiatanud, siis oli ta laulmisega endal õmblused lahti tõmmanud. Ta pidi tagasi haiglasse tormama ning laskma mõned õmblused uuesti teha.

Aga see kõik oli seda väärt, sest film sai tehtud, ning film teenis Kuldgloobusel kolm nominatsiooni parima filmi, parima meespeaosatäitja ja parima uue laulu kategoorias. Film võitis viimases kategoorias, aga mitte selle lauluga.

Film tuli välja 20. detsembril ja teenis 83 miljoni dollari eelarve kõrval 166 miljonit.