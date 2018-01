TOP 26: kuulsused, kes usuvad tulnukatesse

See on osaline nimekiri kuulsatest inimestest, kes on välja öelnud, et nad usuvad tulnukatesse.

1. Rihanna

Rihanna. | FOTO: Vida Press

Laulja ütles aastal 2012: «Ma käskis mul istuda maja ees trepi peal terve öö läbi ja vaadata, kas tulnukad lendavad mööda. Ma pidin seda aastaid tegema.»

2. Dwayne Johnson

Dwayne Johnson | FOTO: Instagram/Instagram/Scanpix

Johnsoni käesti küsiti aastal 2009, kas ta usub tulnukaid, mille peale mees vastas: «Jah, loomulikult usun.»

3. Katy Perry

Katy Perry. | FOTO: Scanpix

Laulja sõnas ajakirjale «GQ»: «Ma näen kõike läbi hingelise filtri. Ma usun astroloogiat. Ma usun tulnukatesse.»

4. Alicia Keys

Alicia Keys. | FOTO: Scanpix

Laulja mitte ainult ei usu tulnukatesse, vaid usub, et nad juba elavad meie seas.

5. Nick Jonas

Nick Jonas | FOTO: XPOSURE

Üks kolmandik Jonasi vendadest väitis, et ta nägi kolme lendavat taldrikut enda Los Angelesi maja taga taevas.

6. Ariana Grande

Ariana Grande. | FOTO: Instagram/Instagram

Laulja sõnas 2013. aastal, et inimesed on rumalad, kui nad arvavad, et nad on ainukesed elusolendid siin universumis.

7. Robbie Williams

Robbie Williams | FOTO: Eric Gaillard/Reuters/Scanpix

Briti poppstaar, et ta nägi 2008. aastal UFO-t enda silmaga. Ta oli enda hotellitoas ja kui ta eredaid tulesid nägi, läks ta akna peale vaatama, kust valgus tuleb, ning välja vaadates nägi ta lendavat taldrikut, mis kiiresti põgenes.

8. Amy Adams

Amy Adams | FOTO: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

Näitleja, kes tegi kaasa filmis «Arrival», sõnas, et et filmis mängimine suurendas tema uskumust tulnukatesse.

9. Demi Lovato

Demi Lovato | FOTO: Scanpix

10. Dan Aykroyd

Dan Aykroyd | FOTO: Reuters / Scanpix

11. Sigourney Weaver

12. Russell Crowe

13. Megan Fox

14. Tom Cruise

15. Mick Jagger

16. Jeff Goldblum

17. Will Smith

18. Steven Spielberg

19. Halle Berry

20. John F. Kennedy

21. David Bowie

22. Keanu Reeves

23. Muhammad Ali

24. Victoria Beckham

25. Gillian Anderson

26. Stephen Hawking