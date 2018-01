Kõige pöörasemad kuulujutud Hollywoodis

Paljud inimesed arvasid aastaid, et lugu vastab tõele. Nad, kas ei tahtnud uskuda kui tobe see lugu on, või nad just uskusid seda sellepärast, et see oli tobe.

Vaata ja otsusta ise, mida sa nendest lugudest arvad.

Richard Gere'il oli näriline tagumikus

Richard Gere | FOTO: Scanpix

See on kohe üks tobedamaid ja naeruväärsemaid kuulujutte, mis üldse olla saab. Jutu kohaselt toimetati näitleja kiiresti Los Angelesi haiglasse, kuna tal olevat kõrbehiir tagumikus. Lugu aga ei vasta tõele ning Gere is ütleb selle peale, et tegu on vaid tobeda linnalegendiga.

Elvis Presley on elus

Elvis on ju surnud? Või ei ole? | FOTO: Anonymous/AP

Inimesed, kes on natukenegi meediat jälginud, teavad, mis on legendaarset rokkmuusikut kõige enam puudutav kuulujutt. Nii mitmegi inimese jutu kohaselt ei surnud laulja 16. augustil 1977, vaid on siiamaani elus ja terve. Inimeste tahtmine on niivõrd suur, et neid ei huvita isegi pildid tema avatud kirstust vaid mõned päevad pärast teda surma.

Angelina Jolie magas enda vennaga

Angelina Jolie. | FOTO: Lumeimages/Lumeimages/Sipa USA

Kui Angelina Jolie suudles 2000. aasta Oscarite ajal enda venda James Havenit õrnalt huultele, siis arvasid paljud, et nad on salajases seksisuhtes. Mõlemad eitavad, et midagi sellist on toimumas, ning kuulujutud verepilastusest vaibusid kiiresti.

Mick Jagger sõi Marsi šokolaadi, mis oli tema tüdruksõbra tupes

Mick Jaggerile ei meeldi igavad tegevused. Isegi mitte traditsioonilisel viisil šokolaadi söömine. | FOTO: PIERRE VILLARD/SIPA/PIERRE VILLARD/SIPA

See on kuulujutt, mille alustasid politseinikud. Pärast seda, kui nad korraldasid Keith Richardsi kodus narkoreidi, jäi mõnele politseinikule silma väga omapärane viis, kuidas legendaarse rokkbändi solist šokolaadi sööb. Bändi kõik osapooled eitavad, et midagi sellist juhtus, aga politseinikud jäävad endale kindlaks.

Cher lasi endal roided eemaldada, et kõhnem välja näha

Cher ei ole pidanud kõhnumise eesmärgil enda roideid eemaldama. Ta lihtsalt näljutas end. | FOTO: Cher

Legendaarne USA laulja ning hittide nagu «Believe» ja «If I Could Turn Back Time» esitaja pidi kuulujutu eitamisega lausa nii kaugele minema, et ta lasi briti ilukirurgil end üle vaadata ja kogu maailmale tõestada, et ta ei ole midagi niivõrd ekstreemset teinud.

Jamie Lee Curtis on tegelikult mees

Jamie Lee Curtis on siiski naine. | FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS

Kuulujuttude järgi sündis Jamie Lee Curtis väga omapäraste genitaalidega, mis sarnanesid rohkem meeste kui naiste omadele. Kuigi naine ei ole terve enda karjääri jooksul teinud midagi selleks, et neid kuulujutte tagasi lükata, on siiski vähe tõenäoline, et see tõele vastab.

Lady Gagal on peenis

Selle pildi pealt küll ei paista, et Lady Gagal on jalgevahel midagi, mida naisel ei tohiks olla. | FOTO: Instagram

Gaga, nagu ka Curtis, pidi ajavahemikul 2009-2011 elama kuulujuttudega nagu tal oleks peenis. Jutud said alguse 2009. aasta kontserdi ajal, mil kaamera tabas lauljat ebameeldiva nurga alt, milles jäi mulje, et naisel on jalgevahel kummaline kühm. Kuigi tema esindajad jutte naise peenisest eitasid, siis lausus naine 2011, et talle meeldivad kuulujutud selles, et tal on peenis.

Marisa Tomei ei võitnud tegelikult Oscarit

Marisa Tomei teenis enda Oscari siiski asja eest. | FOTO: Reuters / Scanpix

Marisa Tomei on USA näitleja, kes võitis Oscari rolli eest filmis «My Cousin Vinny». Aga enne «La La Landi» fiaskot arvatakse, et sama juhtus ka Tomeiga. Jack Palance, kes andis naisele auhinna üle, pidi olema niivõrd pilves või pudikeelne, et ta teatas vale võitja.