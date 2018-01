Maria Avdjuško hoiatab hammastega vagiina eest

Eile esilinastus ärakasutamisest kõnelevate Eesti lühifilmide kogumik «Paha lugu». Ühe sünge filmi autor Maria Avdjuško leiab, et liialdatud seksuaalse ahistamise teemad filmimaailmas tekitavad asjata suhtluspingeid.

Avdjuško arvab, et ahistamise teema tõtstatamine piirab ka süütut flirti ja meeste meelitavat tähelepanu. «Mulle tundub, et me läheneme mingile teisele poolusele, hammastega vagiina tekkele ühiskonnas,» arvas näitleja ja filmistsenarist saates «Ringvaade». Ida-Euroopa tüdrukuna teab ta ka omast kogemusest, et ahistamine ei ole ületamatut traumat tekitav teema.