Särtsakas stand up koomik Piret Krumm naerab inimeste rumaluse üle

Näitleja Piret Krumm on löönud kaasa nii näosaates kui ühes Eesti populaarseimas stand-up`is «Võidab see, kellel on kõige hullem mees». Nalja tehes, ei võta Krumm end kunagi ülearu tõsiselt, vabastades seega ka publikut kompleksidest.

Piret Krumm on tabanud midagi universaalset, mis vaimustab tuhandeid komöödia- fänne, kuigi koomik teeb nalja lihtsalt sellest, mis teda ennast naerma ajab, kirjutab MOOD.

Muuseas teeb Piret Krumm kaasa solitsina ansamblis «Pimedus», lõbusas noortebändis, millest kindlasti kuuleme veel edaspidi.