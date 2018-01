TOP 16: kuulsused, kes on restoraniomanikud

See nimekiri ongi koostatud kuulsatest inimestest, kellest hiljem on saanud ka restoraniärimehed.

Jon Bon Jovi ja Soul Kitchen

Jon Bon Jovi | FOTO: Evan Agostini/AP/Scanpix

Jon Bon Jovi ja tema naise Dorothea poolt loodud kahes restoranis on maksmine vabatahtlik. Just! Maksma ei pea, aga inimesed teevad seda siiski. New Jerseys asuvad asutused toimivad aususe peal ja on mõeldud inimestele, kes ise maksta ei jõua. Seega jaguneb kontingent kaheks - need, kes maksavad ja need, kes mitte.

Sandra Bullock ja Walton's Fancy & Staple

Sandra Bullock. | FOTO: Evan Agostini/AP

Sandra hübriid-restoran koosneb pagariärist, lillepoest, kohvikust ning toitlustust pakkuvast ettevõttes ning see asub Austinis, Texase osariigis.

Ludacris ja Chicken + Beer

Ludacris, Chris Bridges. | FOTO: Byron Purvis/AdMedia/SIPA/Byron Purvis/AdMedia/SIPA

Restoran sai nime räppari enda albumi «Chicken-n-beer» järgi. See asub Atlanta Hartsfield-Jackson nimelises rahvusvahelises lennujaamas.

Scarlett Johansson ja Yummy Pop

Scarlett Johansson | FOTO: Chris Pizzello/AP/Scanpix

USA näitleja restoran asub Pariisis oma endise abikaasa Romain Dauriac äri kõrval. Romaini õde pidi restoraniga igapäevaselt tegelema.

Jessica Biel ja Au Fudge

Jessica Biel. | FOTO: PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA/Scanpix

Näitlejanna Los Angelesis asuv restoran on mõeldud tervele perekonnale ja pakub nii vegan kui lihatoite.

Hugh Jackman ja Laughing Man Coffee Shop

Hugh Jackman | FOTO: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Austraalia näitleja ja tema naine Deb said restorani loomisel inspiratsiooni Ethioopia kohviubade müüjalt, kes püüdis enda perekonda vaesusest päästa. Restoran pakub võimalust kolmanda maailma vaestel talumeestel enda tooteid müüa. Kogu restorani tulu läheb heategevuseks.

Mark Wahlberg ja Wahlburgers

Mark Wahlberg | FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Mark rajas esimese restorani 2015. aastal Bostoni koos enda venna Donnie'ga. Terve restoran ongi nüüd justkui Wahlbergide pereäri, mille Mark soovib tulevikus enda lastele pärandada. Mark ja Donnie tahavad tulevikus avada restoranis vähemalt 150 erinevas kohas.

Aga see restoran ei ole vaid restoran. Seda saadab ka enda tõsielusari.

Mel B ja Serafina Sunset

Mel B, Melanie Brown | FOTO: Sammi/AdMedia/SIPA/Sammi/AdMedia/SIPA

Laulja restoran asub mitmes kohas. See sai alguses Los Angelesis, aga levis kiirelt edasi New Yorki. Tegu on rohkem Itaalia toite pakkuva asutusega.

Robert De Niro ja Nobu

Robert De Niro | FOTO: cosima scavolini/lapresse/Scanpix

De Nirol on mitu restorani. Peale Nobu, mis on saanud nime enda peakoka Nobu Matsuhisa, kuuluvad talle ka Tribeca Grill ja Locanda Verde. Nobu sai kiiresti populaarseks ning sellenimelist restorani võib kohata peale New Yorgi ka 35 teises linnas, kaasaarvatud Honolulu, Moskva ja Budabest.

Danny Trejo ja Trejo's Tacos

Danny Trejo | FOTO: Scanpix

Märulistaar rajas enda restorani 2015. aastal Los Angelesis. Seal pakutakse söökla laadseid toite, alkoholi ja tacosid.

Jay Z ja 40/40 Club

Jay Z. | FOTO: Chris Pizzello/AP/Scanpix

Manhattanist Brooklynini ja Atlantic Cityst Las Vegaseni, räppar ja muusikamogul Jay Z sporditemaatilised restoranid pakuvad kõrgklassilist teenindust kõikidele spordihuvilistele.

Channing Tatum ja Saints & Sinners

Channing Tatum | FOTO: /

New Orleansis asuv restoran on inspireeritud linna kirjust ööelust ja pakub erinevas valikus kokteile ja snäkke.

Lady Gaga ja Joanne Trattoria

Lady Gaga. | FOTO: Chase Rollins/AFF/PA Images

New Yorgis asuv väike itaaliapärane restoran kuulus juba varem Gaga perekonnale. Laulja sai üheks osanikusk 2010. aastal. Peale klassikaliste itaalia toitude, on võimalik tellida veini «Gaga Collectioni» nimelisest veinilistist.