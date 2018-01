Kuulsuste alasti pilte levitanud mees saab korraliku karistuse

Connecticuti osariigis elavale mehele George Garofanole on esitatud süüdistus, et ta osales skeemis, mille tulemusena sai ta enda valdusesse palju inimeste iCloud kontode kasutajanimed ja paroolid. Garofano kavatseb end kohtus süüdi tunnistada.

George Garofanot võib reaalselt ees oodata kuni 18 kuu pikkune vanglakaristus. | FOTO: Twitter

USA justiitsministeerium andis eile teada, et 26-aastane George Garofano, kes on pärit Northfordist Connecticutist, rikkus «Arvuti pettuse ja ahistamise seadust»

Hollywoodi tähed Jennifer Lawrence ja Kate Upton olid staaride hulgas, kelle kontodesse sisse murti ning kelle alasti pilte levitati.

Jennifer Lawrence on üks kuulsustest, kelle pilte skandaali ajal levitati. | FOTO: VALERIE MACON/AFP/Scanpix

«Kohtuliku kokkuleppe kohaselt osales Garofano ajavahemikul aprill 2013 kuni oktoober 2014 andmekogumiskelmuses, mille eesmärgiks oli koguda inimeste iCloud kontode kasutajanimesid ning paroole,» rääkis justiitsministeeriumi esindaja. «Garofano tunnistas, et ta saatis ohvritele emaile, mis tundusid justkui olevat Apple'i turvakontodelt, mille järel julgustas inimesi saatmaks talle enda kasutajanimesid ja paroole, või sisestamaks need kuhugi veebisaidile, pärast mida Garofano need sealt ise üles korjab.»

Justiitsministeeriumi kohaselt sai Garofano ligipääsu umbes 250 kontole.

Karistus sellise rikkumise eest on kuni viis aastat vanglakaristust või 250 000 dollari suurune trahv.