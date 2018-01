Saladokumendid: Hollywoodi staar sai Jordaania kuningaga poja, kellest sai hiljem mõrvar

USA Today teatel külastas Jordaania kuningas Hussein 1959. aasta kevadel USAd ja CIA saatis Caboti kuningat võrgutama, see õnnestus ning näitlejanna ja kuninga vahel tekkis suhe.

Jordaania kuningas Hussein 1953. aastal | FOTO: wikipedia.org

Susan Cabot 1953. aasta vesternis «Gunsmoke» | FOTO: wikipedia.org

Paar kohtus esmakordselt CIA poolt Los Angeleses korraldatud peol. Teine kokkusaamine oli New Yorgi osariigis Long Islandil, kus CIA agendid olid üürinud Jordania kuninga majutamiseks villa. Cabot oli paigutatud New Yorgi luksushotelli, sest sealt oli teda lihtne kuninga juurde transportida.

CIA andmetel tekkis staari ja kuninga vahel salasuhe, mis kestis mitu aastat. Cabot sünnitas 1964. aastal poja Timothy, kelle isa suure tõenäosusega oli Jordaania kuningas.

Susan Cabot ja ta poeg Timothy | FOTO: findadeath.com

Caboti ja kuninga suhe kestis ka ajal, mil kuningas oli ametlikult abielus oma teise naise Antoinette Gardneriga. Nad abiellusid 1961 ja lahutasid 1971. Kuninga esimene naine Dina bint Abdul-Hamid suri 1957. aastal. Nad jõudsid abielus olla kaks aastat.

Jordaania kuningas Hussein ja ta esimene naine Dina bint Abdul-Hamid oma pulmapäeval 1955. aastal | FOTO: wikipedia.org

Kuningas ja ta kolmas naine Alia Baha ad-Din Touqan abiellusid 1972, naine hukkus helikopteriõnnetuses 1977.

Kuninga neljas naine oli Lisa Najeeb Halaby, nad olid abielus 1978 – 1999.

22-aastaneTimothy Scott Roman tappis oma ema 1986. aastal, lüües teda hantliga. Staar oli surres 59-aastane. Kohtus ilmnes, et Cabot saab Jordaania kuningalt igal kuul 1500 dollarit lapse kasvatamise raha.

Jordaania kuningas Hussein, valitses 1952 - 1999 | FOTO: wikipedia.org

Politsei leidis Caboti surnukeha Californias Encinos asuvast majast ta magamistoast voodist 10. detsembril 1986.

Susan Cabot | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Ema mõrvamise taga võis olla asjaolu, et kääbuskasvu Timothy, kes on vaid 150-sentimeetrine, süüdistas nii oma ema kui Jordaania kuningat tema lühikeses kasvus. Noormees võttis hormoonravimeid, lootes pikemaks kasvada. Psühhiaatrite uuringu kohaselt manustas Timothy ravimeid valesti ja see tegi ta vägivaldseks.

Caboti poeg väitis politseile alguses, et ta ema tappis sissetungjia, kes viis kaasa suure summa raha, kuid üsna kiiresti tuli tõde päevavalgele.

Timothy Roman pääses vangistusest 1989. aasta novembris kui kohus määras talle tingimisi karistuse.

Jordaania kuningakoda ei ole kunagi kinnitanud, et Timothy oli kuningas Husseini poeg.

Susan Cabot oli 1950. aastate Hollywoodi üks tuntumaid staare, kes mängis näiteks koos Humphrey Bogartiga.

Kuid ta oli nõus tegema koostööd ka CIAga, olles nende varjatud agendiks. Kui talle pakuti võimalust olla Jordaania kuninga 1959. aasta USA visiidi ajal kuninga naissaatja, siis ei öelnud ta sellest ära. CIA lootis, et Caboti abil pääsevad nad Jordaania salainfo juurde.

Susan Cabot | FOTO: wikipedia.org

CIA andis Cabotile kuninga võrgutamiseks selged instruktsioonid, milles mängis seks suurt rolli. CIA ei avaldanud, millist infot Cabot kuningalt sai ja milline Jordaania siseinfo nendeni jõudis.

Kuningas Hussein valitses Jordaanias 1952. aastast kuni oma surmani 1999. aastal. Ta oli abielus neli korda, tema järel sai Jordaania troonile ta teisest abielust pärit poeg Abdullah.

Susan Cabot, kelle sünninimi oli Harriet Pearl Shapiro, sündis 1927. aastal USAs Bostonis Venemaalt migreerunud juudiperekonda, kuid ta anti lastekodusse. Ta kasvas üles kaheksas asendusperes. New Yorgis keskkoolis õppides leidis ta tee näitlemise juurde. Lõpuks märkasid tema annet Hollywoodi produtsendid ja ta sai jala filmimeka ukse vahele.

Cabot abiellus 1968. aastal ärimees Michael Romaniga, see mees adopteeris Timothy ja andis talle oma perekonnanime.

Jordaania kuningal Husseinil oli neljast abielust 11 last, kuigi ta Timothyt ametlikult enda omaks ei tunnistanud, oli ta nõus toetusraha maksma.