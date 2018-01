Suri USA tuntud saatejuhi isa

«Ta oli minu üle väga uhke, talle meeldis saade väga. Ta oli väga lahke mees. Väga aktsepteeriv inimene,» ütles Ellen saates enda isa kohta. «Tema kehas ei olnud grammigi õigustust. Ta oli väga humoorikas.»

Pisarate vastu võideles, kirjeldas Ellen oma pere tagasihoidlikku elustiili. «Me käisime perekonnaga vaid ühe korra puhkamas. Me tulime siiasamasse Warner Brothersi stuudiosse ja tegime siin tuuri. Enne kui ta suri oli mul võimalus temaga rääkida ja head aega öelda,» rääkis Ellen isa kohta.

This week, at the age of 92, my father Elliott DeGeneres passed away. He lived a good long life. It wasn’t unexpected. I was able to say goodbye. pic.twitter.com/L0zEJJNPrq