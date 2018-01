Näitlejat häirib, et ta ei saa mõrvarlike mudalaviinide pärast liigelda

Naine säutsus sellest enda Twitteri lehel: «Mine p***e 101 Santa Barbarasse. Ma magan nii maha enda poiss-sõbra tuuri esimese kontserti».

Pilt mudalaviini kahjustusest tehtud kolm päeva tagasi Montecitos, Californias. | FOTO: HANDOUT/REUTERS

Näitleja Rob Lowe, kes elab selles piirkonnas, sai Thorne'i säutsust teada ja vastas: «Sellise suhtumise pärast inimesest kuuluseid/Hollywoodi vihkavadki. Bella, anna andeks, et see sind häiris. Me proovime enda surnud kiiremini ära koristada.»

Rob Lowe | FOTO: Scanpix

Aga sellega asi ei piirdunud. Thorne, kes elab Los Angeleses, kus uudised ohtlikest mudalaviinidest on järjepidevad, vastas: «Kurat, ma viisin end just uudistega kurssi. Mul polnud õrna aimugi, mis 101-te kinni hoiab. Jõudke tervelt enda perede juurde tagasi.»

CNNi kohaselt on mudalaviinid Santa Barbaras tapnud vähemalt 17 inimest. Piirkonna evakueerimine jätkub.