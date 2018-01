Filmistuudio otsustas tuntud naise inimröövist rääkiva filmi tegemise lõpetada

Patty Hearst, kes on tuntud ajalehemagnaadi William Randolph Hearst lapselaps, rööviti 1974. aastal rassismisvastase radikaalse rühmituse poolt, kes teda pantvangis hoidis ja korduvalt vägistas. Naine hakkas rühmituse kurvitarvitamise järel kannatama Stockholmi sündroomi all ning osales hiljem rühmitusega koos nii mitmegi omapoolse rünnaku läbiviimisel.

Stockholmi sündroom on olek, kus trauma all kannatanud samastub inimesega, kes trauma põhjustas.

Nüüd kui 63-aastane Hearst kuulis, et Fox tahab teha tema elust filmi, siis muutis see naise natuke rahutuks. Aga kui ta kuulis, kust saadakse infot filmi tegemiseks, muutus ta raevukaks ja nõudis filmi tegemise protsessi peatamist.

Raamat, millel filmi pidi põhinema, kannab nime «American Heiress», ja on kirjutatud Jeffrey Toobini poolt. Hearsti kriitika kohaselt ülistab raamat vägistamist ja piina, mida naine pidi läbi elama.

Pattyt pidi kõige enam häirima selle juures asjaolu, et raamatu autor Toobin olevat oma teost kirjutanud kui «viimast sõna selle teema osas». Naine ütles: «Minu jaoks oli solvav see, et mees on see, kes ütleb naisele, et tema ütleb viimase traumat puudutava teema kohta viimase sõna.»

Hearst mõisteti pangaröövis süüdi. | FOTO: Wikimedia Commons

Hearsti häiris veel ka asjaolu, et Toobini üks põhilisi allikaid oli üks naise vangistajatest, ning et autor oli kirjeldanud tema röövimist kui lustliku seiklust.

Kuigi Fox lõpetas sellest sündmusest filmi tegemise, siis CNN läheb enda plaaniga edasi ja kavatseb veebruaris avaldada selle kohta käiva dokumentaalseriaali.