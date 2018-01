Chris Brown saab ahvi pärast karistada

Brown võttis kauuptsiini tõugu ahvi, kelle nimi on Fidži, juba eelmisel kuul. Selle järel postitas ta interneti pildi ahvist koos enda kolmeaastase tütre Royalityga. Inimestele see aga ei meeldinud, sest nad arvasid, et loom võib lapse olla ohtlik. Brown aga käskis kõikidel maha rahuneda.

Kapuutsiini ahvi. | FOTO: Fredy Builes/REUTERS

Politsei sõnul olid nii mitmedki inimesed seejärel teavitanud California metsaloomade osakonda, kes alustas seejärel juhtumi uurimist.

Uurimise järel selgus, et Brown ei olnud eksootilise looma pidamiseks luba, aga enne kui politsei sai orderi mehe maja läbiotsimiseks, andis räppar vabatahtlikult looma võimude hoole alla.

Võimude sõnul Browni ees oodata kuni kuuekuu pikkune vanglakaristus keelatud loomaliigi ilma loata omamise eest. Juhtum on arutamiseks edasi antud Los Angelese kohtusse.

Chrisi advokaat Mark Geragos kommenteeris teemat järgmisel: «Lahkudes enda kesklinnas asuvast kontorist kõnnin ma mööda inimestest, kes magavad tänaval, lähen ma kaitsma inimesi, keda süüdistatakse meditsiinilise marihuaana müümise. Nüüd kulutab linn maksumaksja raha selleks, et uurida ahviäri. See on minu jaoks tobeduse tipp.»