Silicon Valley narko- ja seksiorgiate korraldaja on Eesti päritolu tuntud ärimees

Changi raamatust avaldas lõike väljaanne Vanity Fair ning nende kohaselt on infotehnoloogiaettevõtete töötajad šovinistid ja hedonistid, kes elavad kaksikelu.

Tundub, et kaksikelu on elanud ka miljardär Steve Jürvetson, kes teatas novembris Facebooki vahendusel, et lahkub omaenda kaasasutatud firmast Draper Fisher Jurvetson, et keskenduda isiklikele asjadele, kaasa arvatud legaalsele võitlusele tema vastu esitatud valesüüdistuste kohta.



Emily Changi kõmuline Silicon Valley-teemaline raamat «Brotopia: Breaking Up the Boys’ Club of Silicon Valley» ilmub raamaturiiulitele veebruaris.