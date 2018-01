Helged annetajad ehk kuhu lähevad Luisa ja Taavi Rõivase fondirahad

«Asutasime koos Luisaga eelmisel aastal Luisa ja Taavi Rõivase Fondi, mille eesmärk on toetada Eesti laste ja noorte tulevikuvõimaluste loomist,» rääkis Rõivas ajakirjas. Suvel antud intervjuus Äripäevale valgustas tol ajal veel Riigikogu aseesimehe kohustusi täitnud Taavi Rõivas, et panustatakse vastavalt võimalustele: «Esialgu on plaanis fondi koondada oma isiklikud annetused, mida muidu teeksime eraisikutena, aga võimalik, et paneme tulevikus õla alla ka kampaania korras,» selgitas ta.



