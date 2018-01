Soomlane tõestas uisutades, et maantee on nagu kiiruisurada ja seega ohtlik

Kohalik farmer Ahti-Pekka Vornanen sai uisutamisidee kui pidi oma autoga selle nädala teispäeval sõitma kodukohast Kauppamäelt Seinäjoelle, kuhu oli 350 kilomeetrit, teatab iltasanomat.fi.

«Teed olid nii libedad, et mu auto «uisutas». Mind pani imestama, et keegi ei ole teinud teedel libedustõrjet. Otsustasin siis teha video näitamaks, et see on nagu kiiruisurada,» selgitas soomlane.

Vornaneni sõber Lassi Heiskanen oli nõus video jaoks uisud alla panema ja libedal teel sõitma, et näidata, milline on teede tegelik olukord.

«Läksin liikvele kell 19.00 ja siis oli tee nagu uisurada. Sõitsin üsna mitmel teel ja kui ma oma kodukohta kella 21.00 paiku tagasi tulin, siis meie tembust juba teati ja teedele oli liiva-soola segu pandud. Igatahes oli osadel lõikudel täiesti võimatu uisutada. Samas oli autoga sõita märgatavalt turvalisem,» teatas Heiskanen.

Uisutaja. Pilt on illustreeriv | FOTO: Caro / Frank Sorge/Caro / Frank Sorge/Scanpix

Vornanen lisas, et sel nädalal sattus ta oma autoga jäistel teedel kolmel korral ohtlikku olukorda.

«Sõitsin jäisel teel umbes 80 kilomeetrit tunnis, kuid siis pidin tegema äkkpidurdamise, kuna minu ees sõitnud Toyota Corollale astus ette põder. Leidis aset kokkupõrge, milles Toyota juht siiski kannatada ei saanud,» lausus mees.

Vornanen sõitis edasi, kuid siis peatasid ta auto ootamatult teele ilmunud kolm metssiga. Mehe sõnul jäi kokkusõidust väga vähe puudu, sest jäisel teel liikus auto pärast pidurdamist inertsist edasi.

Vornane helistas koju, et ta jääb hiljaks, kuna teed on nagu uisurajad ja väga ohtlikud. Ta valis koju sõitmiseks tee, mis arvas olevat paremas seisundis, kuid ta eksis. Sellel sõites ta nägi, et on toimunud libeda tõttu suur liiklusõnnetus.

Ta valis veelkord uue tee, kuid ka see oli väga libe ja tal oli probleeme auto teel hoidmisega.

Koju jõudes kohtus ta naabri Lassi Heiskaneniga, kes oli kohe nõus uisud jalga panema, et teede libedust võimudele tõestada.

Soomlase sõnul uisutas ta viimati keskkooli ajal, kuid ta sai uisutamise kiiresti kätte.

Uisutaja. Pilt on illustreeriv | FOTO: Caro / Sorge/Caro / Sorge/Scanpix

Mehed tegid video, mille saatsid kohalikule meediale. Samas võtsid nad kontakti teehooldusfirma Destiaga, et anda teede ohtlikkusest teada.

Teehooldusfirma mõistis meeste videosõnumit ja üsna kiiresti said vähemalt Vornaneni ja Heiskaneni kodu lähedased teed liiva ja kruusa abil ohutuks muudetud.

Destia esindaja Hannu Lukkari sõnas, et nad kontrollivad talvel teid pidevalt ja kus on tekkinud ohtlik jää, see saab kohe hooldatud.