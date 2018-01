Mark Wahlberg ei olnud nõus ilma 1,5 miljoni lisadollarita Christopher Plummeriga koos mängima?

Christopher Plummer ja Mark Wahlberg filmis «All the Money in the World»

Pärast Kevin Spacey ümber lahvatanud sekusaalse ahistamise skandaali langetas režissöör Ridley Scott otsuse, et asendab filmis «All the Money in the World» Spacey Christopher Plummeriga ja osa võtteid tuleb selle tõttu uuesti teha.