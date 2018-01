Lennufirma palkab pardameeskonna, mille liikmed oskavad «keelt hammaste taga hoida»

USA meedia teatel ei ole Aecom avalikustanud täpset valikuprotseduuri, kuid valitutega sõlmitakse vaikimisvande leping ja nad ei tohi mitte kuskil rääkida, mida näevad ja kuulevad.

«Inimesed, kes palgatakse, peavad oskama jääda tahaplaanile ja «keelt hammaste taga hoida», sest lennukite pardal võib näha ja kuulda nii mõndagi riigisaladust,» teatas lennufirma esindaja.

Lennufirma teatel sai kandideerida «salastjuardesside» ametikohale kuni 11. jaanuarini ja juba lähinädalatel valitakse sobivad inimesed välja.

Aecom kasutab salakohtadesse lendavate lennukite kohta ühist nime Janet. Need lennukid lendavad USA õhujõudude lennujuhtimiskeskuste kontrolli alla, kus nende kohta kasutatakse koodi R-4808N.

USA meedia andmetel kulgeb üks Aecomi lennuliin Las Vegase McCarrani eriterminalist Nevada osariigi kõrbesse kurikuulsasse Area 51, mida USA kõrged võimukandjad ja sõjaväelased külastavad üsna tihti.

Silt, mis keelab Area 51 sisenemise | FOTO: wikipedia.org

Aercom vajab oma lennukitesse sadu töötajaid, sobivate kandidaatide tausta kontrollitakse hoolikalt.

Lennufirma töökuulutuse kohaselt peavad kandideerijad vastama mitmetele nõuetele, kaasa arvatud, et jääma keerulistes olukordades rahulikuks, ratsionaalselt mõtlevaks ja oskama õigesti tegutseda. Kandideerijatelt oodatakse ka erioskusi, näiteks hädaolukorras lennuki juhtimise ülevõtmist, pommi kahjutuks tegemist ja langevarju kasutamist.

USA valitsus avalikustas 2013. aastal dokumente, milles oli ka teavet Area 51 kohta ning USA Luure keskagentuur (CIA) tunnistas siis esmakordselt, et selline salabaasiga ala on olemas. Dokumentide kohaselt ei kasuta võimud selle kohta ametlikult Piirkond 51, vaid sellel on koodnimi Paradise Ranch.

Nevada Area 51 kaardil | FOTO: wikipedia.org

Kuigi seda ala seostataske nii relvakatsetuste kui maaväliste olendite ja nende lennumasinatega, siis seni ei ole seda lõpuni tõendatud. Samuti arvatakse, et USA sõjajõud arendavad seal relvi, millega saab Maa päästa kui siia peaks saabuma tulnukate armee.

Nevada Area 51 | FOTO: wikipedia.org

Neli aastat tagasi avalikusse jõudnud dokumentide kohaselt kukkus 1955. aastal Nevadas Area 51 alla USA õhujõudude lennuk, hukkus 14 inimest. Õnnetuse tagamaid varjutab seni saladusloor ning just see võis panna liikvele jutu sealsetest tulnukatest, kes lennuki hävitasid.

USA meedia kirjutas 1962. aastal, et Piirkond 51 toimus midagi kummalist, sest seal eemaldati kõik piirkonnale viitavad sildid, puud võeti maha ja mitmesse kohta pandi püsti traataed.

Seda tegevust seostati nii salajaste sõjaliste katsete kui ufode uurimise varjamisega.

Humoorikas silt, millel viidatakse ufodele | FOTO: AP/SCANPIX

Area 51 (Ala 51) on umbes 155 ruutkilomeetri suurune piirkond Ameerika Ühendriikide lääneosas Nevada osariigis Lincolni maakonnas, kus asuvad USA salajased sõjalised objektid ning mida vandenõuteoreetikud ja ufohuvilised peavad paigaks, kus varjatakse ja uuritakse Maale jõudnud Maa-väliste tsivilisatsioonide esindajaid ja nende tehnikat.

Humoorikas silt, millel viidatakse ufodele | FOTO: LAURA RAUCH/AP/Scanpix

1960. aastatest pärit foto, millel on väidetavalt ufo | FOTO: General/Scanpix

1950. aastatel rajati Groome’i järve äärde õhujõudude baas, 1959. aastal andis USA aatomienergia komisjon sellele nimeks Area 51. Praegu on piirkonna ametlik nimetus Detachment 3 of the Air Force Flight Test Center (Õhujõudude katselennukeskuse 3. eriüksus).

Area 51 moodustab osa Nellise õhujõudude baasist, kus katsetatakse ja uuritakse uut või teistelt riikidelt ärandatud sõjatehnikat. Läheduses asub Nevada tuumapolügoon, kus on katsetatud tuumapomme.

Arvatavalt töötab objektil umbes 2000 inimest, kellest pooled elavad kohapeal ja pooled käivad tööl Las Vegasest.

Väidetavalt on alates 1937. aastast kõik USA presidendid allkirjastanud erimääruse, mis kehtestab, et sellel alal ei kehti USA seadused ja ühelgi USA riigiasutusel ega ametiisikul, sealhulgas presidendil ei ole õigust seda objekti kontrollida.