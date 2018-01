Ärimees Alexander Kofkin on müüki pannud oma luksusliku villa ja küsib selle eest krõbedat hinda

76-aastane hotelliärimees Alexandert Kofkin on müüki pannud oma Viimsis asuva luksusliku Villa Mary, kus tegutseb hotell ja restoran, ning küsib selle eest 1,95 miljonit eurot!

Merekaldal asuv ainulaadne villakompleks asub kaunil Eesti põhjarannikul, otse Tallinna külje all maalilises paigas, kirjeldatakse müügikuulutuses Villa Mary asukohta.

Hooned valmisid 2001. aasta kevadel. Elamumaa on 5920 m² ja tootmismaa 41 m².

Häärberi südames, läbi kahe korruse kõrguvas kaminasaalis asub kõrge ehtsatest maakividest laotud kamin.



1975. aastal Eesti NSVst emigreerunud Kofkin asutas 1989 Eestis Kompeximi tütarfirma Estkompeximi. Ettevõte sündis tänu headele suhetele plaanikomitee esimehe Gustav Tõnspojaga ja Moskva poliitilisele toele ühisfirmade loomisel. Kofkin on olnud ka legendaarse Pingviini jäätise firma üks osanikke.

Hotelliärimehel on soojad suhted endise linnapea ja Keskerakonna kunagise esimehe Edgar Savisaarega, kellega mehel on olnud ka ärilisi kokkupuuteid.

Hotelli- ja kinnisvaraärimeest süüdistatakse Savisaarele korduvas altkäemaksu andmises.

Postimees kirjutas möödunud suvel, et kogu Savisaare kriminaalasja läbiv tegelane ongi ärimees Alexander Kofkin. Mees, kelle ärihuvisid pealinna toitlustus- ja hotelliäris tema vana sõber Savisaar tagant aitas. Vastutasuks sai Savisaar mitmesuguseid hüvesid. Nii intiimsfääris kui ka rahaliselt.

Savisaare teene linnapeana oli korraldada Kofkinile kuuluvale Estkompexim Toitlustus OÜ-le äriruumide rendile andmine Tallinnas Raekoja platsis. Kofkini firma oli Raekoja platsis rentnikuna toimetanud alates 2002. aastast.

Linnapea Edgar Savisaar ja Alexander Kofkin. | FOTO: Silja Kaigu.

Kofkini luksusliku häärberi Villa Mary müügikuulutust vaata siin siin.



