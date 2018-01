Pildid ja video: kaheksa-aastane hiina «jääpoiss» šokeerib sotsiaalmeedias

Pilte näinud hakkasid Hiina lõunaosas Yunnani provintsis Ludiani maakonnas Xinjies elavat poissi kutsuma «jääpoisiks».

Hiina «jääpoiss» ja ta käed | FOTO: Twitter.com

BBC teatas viitega Hiina meediale, et Wang Fumani nime kandva poisi teekond kodust kooli on 4,5 kilomeetrit ja pärast tunde tuleb uuesti sama teekond koolist koju läbida.

Õpetajad, kes üsna kergelt riides, ilma mütsi ja kinnasteta ning külmunud poisist fotod tegid, teatasid et sel päeval oli väljas ligi kümme kraadi külma.

Hiina «jääpoiss» | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Sotsiaalmeedias levivatel piltidel on näha, kuidas koolikaaslased naeravad härmas juuste ja külmast punaste põskedega poisi üle. Veel ühelt fotolt selgub, et tegemist on targa poisiga, sest ta sai 100-punktilise kontrolltöö eest 99 punkti. Pildil on näha ka poisi pesemata ja külmast kangeid käsi. Lapse käed näevad välja nagu vanainimese omad.

Hiina «jääpoisi» külmast kanged käed | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Hiina meedia teatel tegid õpetajad poisist fotod 8. jaanuaril, edastades need ka kooli juhile ja piirkonna haridusametnikele. Klassijuhataja sotsiaalmeedia leheküljelt levisid need kiiresti edasi, muutudes nii Hiinas kui teistes riikides väga populaarseks, samas käivitades diskussiooni laste vaesusest.

Osa pilte näinutest kommenteerisid, et hoolimata karmides oludes elamisest ja vaesusest, on see poiss nutikas ja tema ainus väljapääs vaesusest on saada hea haridus. Teised aga olid mures, et laps on talvisel ajal liiga kergelt riides ja külm võib ta tervist kajustada.

Lisaks küsiti, et mida kohalikud võimud saaksid teha poisi ja ta pere aitamiseks.

BBC teatel külastas Wangi kodu kohalik telekanal ning ilmnes, et pere elab üsna algelistes tingimustes ja vaesuses. Isa on teises Hiina osas tööl, et perele raha teenida, ema aga lahkus pere juurest. Poiss elab koos vanema õe ja vanaemaga.

«Jääpoiss» Wang Fuman ja ta õde | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Kohe pärast telekanali saadet sellest poisist hakkasid võimud, mitmed perekonnad ja ärimehed pakkuma, et on valmis tarka poissi aitama.

Poisile on saadetud juba talveriideid, saapaid ja muud vajalikku. Samuti lubati anda perele parem elukoht.