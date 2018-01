Danel Pandre: Eesti Muusikaauhinnad 2018 kõige suuremaks üllatajaks on...

Tänavune Eesti Muusikaauhinnad gala, mis tähistab 20. juubelit tuleb suurem kui kunagi varem - Saku Suurhalli püstitatakse lausa kolm erinevat lava, show üllatab silmapaistvate tehniliste lahendustega ning spetsiaalselt selleks õhtuks loodud erinumbritega esineb paarkümmend populaarset artisti nii popi, rocki kui folgi valdkonnast, nende seas ka läbi aegade legendaarseimad muusikud.



«Sellel aastal on kõige vingem punt Miljardid, keda zürii on arvanud parimaks viies erinevas kategoorias. Kindlasti ei jää sellele alla ka folk-pop ansambel Trad.Attack!, kellel on neli võidu võimalust,» lausus Pandre saates. «Edasi tuleb üllatavalt pikk nimekiri muusikutest, kellel on kolm nominatsiooni. Nendeks on Tanel Padar, Ivo Linna, Liis Lemsalu, Erki Pärnoja ja Arop,» loetles Pandre. «See annab väga hea ülevaate sellest, et meie muusika on väga mitmekülgne. Võib küll öelda, et tänavu on hip-hopi ja elektroonilise muusika võidukäik, aga siiski need suured nominatsioonihulgad näitavad, et tehakse- ja tunnustatakse palju erinevat muusikat,» rõõmustas Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liige.



«Sellel aastal on minu jaoks kõige suuremaks üllatajaks Ivo Linna. Tema on hea tõestus sellest, et kunagi ei ole liiga hilja teha väga head muusikat. Tal on põhimõtteliselt eluks ajaks hitid olemas. Aga vanameister on teinud vga vägeva albumi ja selle üle on mul väga hea meel.»



